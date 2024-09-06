Aydın\'da Cinsel İstismar Şüphelisi Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve hakkında 15 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmaları aralıksız sürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla icra edilen koordineli faaliyette, İncirliova ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde '12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve hakkında 15 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan O.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN