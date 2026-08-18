Çatıdan kopan beton parçaları korkuttu - Son Dakika
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Çatıdan kopan beton parçaları korkuttu

Çatıdan kopan beton parçaları korkuttu
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Efeler ilçesinde üç katlı bir binanın çatısından kopan beton parçaları, kaldırımda yürüyen bir kişiyi yaraladı; park halindeki 2 araçta da maddi hasar oluştu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üç katlı bir binanın çatı katından kopan beton parçaları, yolda yürüyen bir kişinin üzerine düştü. Kolundan yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, park halindeki 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay, Ramazan Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç katlı bir binanın çatı katından henüz belirlenemeyen nedenle beton parçaları koptu. Kopan parçalar, o sırada kaldırımda yürüyen bir kişinin koluna isabet etti. Çatıdan kopan beton parçaları ayrıca yol üzerinde park halinde bulunan 2 araca isabet ederek maddi hasara neden oldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve Efeler Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yeni beton parçalarının düşme ihtimaline karşı bölgede çevre güvenliği aldı ve güvenlik şeridi çekerek yolu kontrollü hale getirdi. Yaralı yaya, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan yayanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Efeler, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatıdan kopan beton parçaları korkuttu - Son Dakika

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