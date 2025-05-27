Aydın\'da Devrilen Aydınlatma Direği İki Kişiyi Yaraladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde parkta devrilen aydınlatma direği, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Efeler Belediyesi'ne ait Mareşal Fevzi Çakmak Parkı içerisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan parktaki demir aydınlatma direği bir anda devrilerek Halk Ekmek Satış Büfesi üzerine oradan da parkta oturan 2 kişinin üzerine düştü. Şahıslar vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri sonrası yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

"Çürük direği boyamışlar"

Olayı gören bir vatandaş direğin çürük olduğunu ve bu haliyle üzerinin boyandığını iddia ederek, "Ben parkın köşesinde dururken bir anda bir ses geldi. Çatı düştü sandım ama demir direk devrilmiş. Arkadaş eliyle tutmasa direk kafalarına gelecekti. Olayı görünce koşup geldik. Birinin kaşının açılmasına neden oldu birinin de beline gelmiş. Direği boyamışlar ama çürük olduğu için devrilmiş. Allah korudu" diye konuştu. - AYDIN