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Aydın'da FETÖ/PDY dolandırıcılığı - Son Dakika
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Aydın'da FETÖ/PDY dolandırıcılığı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi, kimlik bilgilerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri tarafından ele geçirildiği yalanı ile 19 bin dolar ve 450 bin TL dolandırıldı. Dolandırıcının bir şüpheli gözaltına alındı, diğer şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor.

Aydın\'da FETÖ/PDY dolandırıcılığı
15.12.2023 - 13:06,
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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişi, kimlik bilgilerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri tarafından ele geçirildiği yalanı ile 19 bin dolar ve 450 bin TL dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Aralık Çarşamba günü Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları bir dolandırıcılık operasyonu kapsamında bir şüphelinin, Germencik'te ikamet eden C.Ö. isimli kişiyi dolandırmaya çalıştığını beyan etmesi üzerine, ilçe polisi harekete geçti. Şahsın telefonunun sürekli meşgul olması sebebiyle kendisiyle irtibata geçemeyen ekipler, ilgili bankanın İncirliova ve Germencik şubeleriyle irtibata geçti. Ancak şahsın paraları gönderdikten sonra şubelerden ayrıldığı öğrenildi.

Dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu

Dolandırıcının ağına düşen C.Ö. isimli vatandaş polis merkezine giderek, saat 12.00 sıralarında kendisini iki farklı numaradan arayıp kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin, kimlik bilgilerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri tarafından ele geçirildiğini söylediğini, bankada bulunan paralarına da yine aynı örgüt üyeleri tarafından el konulacağını, bu konuda yardımcı olacaklarını söyleyerek kendisini ikna ettikleri belirtti. Ardından kendisi ile telefonda irtibata geçen şahısların yönlendirmesi ile C.Ö., özel bir bankanın Germencik'te bulunan şubesine giderek, hesabında bulunan 19 bin doları Ş.A. adına, daha sonra yeniden aranıp yine dolandırıcıların yönlendirmesi ile bu sefer de aynı bankanın İncirliova şubesinden M.L.Y. adına 450 bin TL daha havale ettiğini beyan ederek şikayetçi oldu.

Konu ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan görüşmede Ş.A. isimli şüphelinin gözaltına alındığı ve M.L.Y. isimli şahsı ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Germencik, Aydın, Dolandırıcılık, Güvenlik, Terör, Soruşturma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da FETÖ/PDY dolandırıcılığı - Son Dakika


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