Aydın'da Güzellik Merkezinde İkinci Yangın - Son Dakika
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Aydın'da Güzellik Merkezinde İkinci Yangın

Aydın\'da Güzellik Merkezinde İkinci Yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir binada 24 saat içerisinde 2'nci kez yangın çıkarken, son çıkan yangında güzellik merkezi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

14.05.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir binada 24 saat içerisinde 2'nci kez yangın çıkarken, son çıkan yangında güzellik merkezi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi İzmir Bulvarı üzerindeki bir apartmanın ikinci katında bulunan güzellik merkezinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç.'ye ait güzellik merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Güzellik merkezinden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangında müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Tamamen yanan güzellik merkezi kullanılamaz hale geldi. Güzellik merkezinin yangın anında kapalı olması büyük facianın önüne geçerken, aynı binada 24 saat içerisinde çıkan 2'nci yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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