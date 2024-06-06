Aydın'da 'Huzur ve Güven' uygulamasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 'Huzur ve Güven' uygulamasıyla 3 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında, kumar, tombala, oyun makinaları ve yasadışı bahis konularında çalışmalar yapıldı. Uygulama sonucunda 4 bin 625 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. Ayrıca 11 dernek ve kooperatif ile 182 umuma açık yer kontrol edildi. Uygulamaların devam edeceği bildirildi.

06.06.2024 10:26
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Aydın'da 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştiren jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, kumar, tombala, oyun makinaları ve yasadışı bahis konularında bölgesel 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. 64 unsur ve 201 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 4 bin 625 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. Ayrıca 11 dernek ve kooperatif, 182 umuma açık yer kontrol edildi. Uygulamaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 'Huzur ve Güven' uygulamasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 'Huzur ve Güven' uygulamasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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