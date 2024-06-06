Aydın'da 'Huzur ve Güven' uygulamasıyla 3 kişi yakalandı

3.Sayfa

Aydın'da 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştiren jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, kumar, tombala, oyun makinaları ve yasadışı bahis konularında bölgesel 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. 64 unsur ve 201 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 4 bin 625 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. Ayrıca 11 dernek ve kooperatif, 182 umuma açık yer kontrol edildi. Uygulamaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN