Aydın'da İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı

Aydın\'da İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı
11.06.2026 17:31
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Aydın'da 6. katın iskelesinden düşen işçi hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi var.

Aydın'da inşaatın 6'ıncı katından düşen işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler ilçesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binasında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan F.Y. (27) iskelenin kopması sonucu dengesini kaybederek 6'ıncı kattan zemine düştü. Kazayı fark eden çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan F.Y., ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sinan Sancaklı Sinan Sancaklı:
    Yaşanan bu kazanın ardından söylenecek çok şey var fakat bu tür olayların önüne geçmek için daha titiz denetim mekanizmalarına ihtiyaç var. Genç bir işçinin hayatı tehlikede olduktan sonra artık tedbirler almak geç kalmış durumda. İşçi güvenliğine daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. 0 0 Yanıtla
  • Selma İnan Selma İnan:
    vay be 6. kattan düşmek nasıl bişey ya çok korkutucu bu haber doğru mu acaba çünkü çoğu zaman eksik bilgi veriyon gibi duruyo ama eğer doğruysa çok üzücü yahu iyi bir haber değil 0 0 Yanıtla
  • Esra Aura Esra Aura:
    ya bu işler hep böyle kalıyor işte lafta kalır her zaman aynı şey oluyo inşaatlarda kimse demiş mi birşey kimse yapmış mı bi hiçbir şey yapılmıyo 0 0 Yanıtla
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