Aydın'da İtfaiye Personelinin Eve Yangın Düştü - Son Dakika
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Aydın'da İtfaiye Personelinin Eve Yangın Düştü

Aydın\'da İtfaiye Personelinin Eve Yangın Düştü

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli bir personelin evinde çıkan yangın, kısa sürede kontroll altına alındı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, aileye destek olacaklarını açıkladı.

26.03.2025 13:41  Güncelleme: 13:43
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Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı emrinde görevli bir personelinin evinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Tüm imkanlarımız ile ailemizin yanında olacağız" dedi.

Yangın, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı emrinde görevli Sabri Yataz'ın evinde yangın çıktı. Ev sahipleri ve vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Başkan Zencirci olay yerine geldi

Haberi alır almaz Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de olay yerine geldi. Yataz'ın küçük çocuğunu kucağına alarak teselli etmeye çalışan Zencirci, evde incelemelerde bulundu. Germencik Belediyesi olarak Yataz ailesinin yanında olacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Zencirci, "Minik kardeşimizin dikkatsizliği sonucu Aydın Büyükşehir İtfaiyemizde görevli Sabri Yataz'ın evinde meydana gelen yangın söndürüldü. Şükür ki cana bir zarar gelmeden müdahale edildi. Maddi zarar en büyük tesellimiz oldu. Tüm imkanlarımızla ailemizin yanında olacağız. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da İtfaiye Personelinin Eve Yangın Düştü - Son Dakika

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