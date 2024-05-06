Aydın\'da Jandarma Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulamasında 5 Bin Şahıs Sorgulandı

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında beş bin şahıs sorgulanırken, 823 araç kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Huzur ve Hızır Timlerinin katılımı ile Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması 70 unsur ve 220 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda, 5 bin 7 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.

Uygulamada 823 araç kontrol edilirken, 9 araca idari işlem yapılarak 5 araç trafikten men edildi. 409 umuma açık yer, 3 AVM, 70 metruk yapı, 102 okul çevresi ve 96 park-bahçe 101 işletme kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 18 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. - AYDIN