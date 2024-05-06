Aydın'da Jandarma Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulamasında 5 Bin Şahıs Sorgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Jandarma Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulamasında 5 Bin Şahıs Sorgulandı

Aydın\'da Jandarma Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulamasında 5 Bin Şahıs Sorgulandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında beş bin şahıs sorgulanırken, 823 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı. Ayrıca, 9 araca idari işlem yapılarak 5 araç trafikten men edildi. Uygulama kapsamında 409 umuma açık yer, 3 AVM, 70 metruk yapı, 102 okul çevresi ve 96 park-bahçe 101 işletme kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 18 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

06.05.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında beş bin şahıs sorgulanırken, 823 araç kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Huzur ve Hızır Timlerinin katılımı ile Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması 70 unsur ve 220 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda, 5 bin 7 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.

Uygulamada 823 araç kontrol edilirken, 9 araca idari işlem yapılarak 5 araç trafikten men edildi. 409 umuma açık yer, 3 AVM, 70 metruk yapı, 102 okul çevresi ve 96 park-bahçe 101 işletme kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 18 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulamasında 5 Bin Şahıs Sorgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Refah Kenti’ni Tahliye Ediyor İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah Kenti'ni Tahliye Ediyor
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:12 Yasin Cengiz’in Kazancı Ortaya Çıktı: Sahne Başına 100 Bin Dolar Yasin Cengiz'in Kazancı Ortaya Çıktı: Sahne Başına 100 Bin Dolar
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
11:06 Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 12:48:08. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Jandarma Ekipleri Tarafından Gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulamasında 5 Bin Şahıs Sorgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement