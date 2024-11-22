Aydın\'da Jandarma Sıcak Nokta Uygulaması

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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sıcak nokta uygulaması gerçekleştirildi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Işıklı Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölgelerde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 'sıcak nokta uygulaması' gerçekleştirildi. Umuma açık işyerlerinin kontrolü kapsamında 13 umuma açık işyeri kontrol edilerek 468 şahsın sorgusu yapıldı. Jandarma ekipleri, üniversite öğrencilerinin emniyet ve güvenliği amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - AYDIN