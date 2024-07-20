Aydın\'da Jandarma Uyuşturucu Ticaretine Geçit Vermiyor

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Aydın il genelinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına geçit vermiyor.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan, Buharkent, Germencik, İncirliova ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde; A.Ç., S.D., M.A.Y., R.A., İ.Ç., M.T. ve G.D. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Öte yandan İncirliova ilçesinde H.K. isimli şüpheliden bir miktar uyuşturucu madde, Germencik ilçesinde M.T. isimli şüpheli isme ait bahçeden ise 15 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler sürüyor. - AYDIN