Aydın'da Jandarma Uyuşturucu Ticaretine Geçit Vermiyor - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Uyuşturucu Ticaretine Geçit Vermiyor

Aydın\'da Jandarma Uyuşturucu Ticaretine Geçit Vermiyor

Aydın il genelinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bozdoğan, Buharkent, Germencik, İncirliova ve Kuyucak ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda birçok şüpheli yakalandı ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler devam ediyor.

20.07.2024 13:56
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Aydın il genelinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına geçit vermiyor.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan, Buharkent, Germencik, İncirliova ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde; A.Ç., S.D., M.A.Y., R.A., İ.Ç., M.T. ve G.D. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Öte yandan İncirliova ilçesinde H.K. isimli şüpheliden bir miktar uyuşturucu madde, Germencik ilçesinde M.T. isimli şüpheli isme ait bahçeden ise 15 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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