Aydın\'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyol gişelerinde yapılan kontrolde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Tepecik Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Germencik gişelerinde gerçekleştirilen uygulamada şüpheli bir araç durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde, 'kasten öldürme' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından hakkında toplam 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (56) isimli şahsın arandığı tespit edildi Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN