Aydın\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

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Aydın'ın Köşk ilçesinde sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği motosiklet refüje çarparken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Aydın- Denizli Karayolu üzeri Köşk ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ateş (19) idaresindeki motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ateş ve yolcu konumundaki E.D. düşen motosikletten yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Ateş'in hayatını kaybettiğini tespit ederken, yolcu konumundaki E.D. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı E.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN