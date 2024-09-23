Aydın\'da Narkoçelik-40 Operasyonu: 2 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Aydın'da Narkoçelik-40 operasyonu kapsamında Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 33 sokak satıcısı yakalandı.

32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-40" operasyonlarında 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 kök kenevir, skunk, 188 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 125 sokak satıcısı yakalanırken, bunlardan 63'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonun Aydın ayağında ise 2 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilirken, 33 sokak satıcısı yakalandı. - AYDIN