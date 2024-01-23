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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Operasyonları Sonucunda 14 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Operasyonları Sonucunda 14 Şahıs Tutuklandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ocak ayı boyunca il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 14 şahsı tutukladı. Operasyonlarda, uyuşturucu madde, alkollü içki, tarihi eser ve silahlar ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Operasyonları Sonucunda 14 Şahıs Tutuklandı
23.01.2024 - 10:22,
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ocak ayı içerisinde il genelinde yaptığı organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 14 şahıs tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 01-22 Ocak 2024 tarihleri arasında il genelinde Kaçakçılık ve Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 91 operasyonda yakalanan 100 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 142 Gram Esrar, Amfetamin, 182 Gram Metamfetamin, 501 adet sentetik uyuşturucu hap, 12 Şişe alkollü içki, 158 adet tarihi eser, 2 bin 100 litre akaryakıt, 38 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 96 adet mühimmat, 119 adet Tabanca Parçası ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın İl Jandarma Komutanlığı Operasyonları Sonucunda 14 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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