Dağdan kopan zeytin ağacı karayolunu ikiye böldü

02.02.2026 12:37  Güncelleme: 12:39
Söke ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında köküyle birlikte karayoluna sürüklenen zeytin ağacı, sürücülerde şaşkınlık yarattı. Belediye ekipleri, ağaç ve yol güvenliği için müdahalede bulundu.

Aydın'ın söke ilçesinde sağanak yağış sonrası köküyle birlikte sel sularının getirdiği zeytin ağacı karayolunu ikiye böldü.

Meteoroloji'nin sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Söke ilçesinde sağanak yağış dün gece saatlerine kadar etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte yollar göle dönerken, köküyle birlikte yol ortasına sürüklenen zeytin ağacını görenler gözlerine inanamadı. Sel sularının dağdan kopardığı ve adeta ayaklanan zeytin ağacı sürüklenerek karayolunun ortasında durdu. İlginç olay kameralara yansırken, durumu gören araç sürücülerinin ihbarı ile trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Bölgeye gelen belediye ekipleri ise zeytin ağacını karayolunun ortasından kaldırıp yeniden dikilmek üzere sera alanına götürürken, karayolunda ulaşım normale döndü. - AYDIN

Kaynak: İHA

