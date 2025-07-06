Aydın\'da Şok Trafik Uygulaması

Aydın'ın Köşk ilçesinde trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından şok trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan uygulamada 176 şahsın GBT ve kimlik sorgusu 124 aracın ruhsat ve plaka kontrolü gerçekleştirilirken, 18 sürücüye trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Yetkililer, can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti. Trafikte güvenliğin sağlanması için vatandaşların kurallara uyması yönünde uyarılar da yinelendi. - AYDIN