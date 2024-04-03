Aydın'da Trafik Kazalarında 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da Trafik Kazalarında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın\'da Trafik Kazalarında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Mart ayında trafik kurallarına uymayan 9 bin 904 sürücü cezadan kaçamazken, meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

03.04.2024 23:13
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Aydın'da Mart ayında trafik kurallarına uymayan 9 bin 904 sürücü cezadan kaçamazken, meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2024 yılı Mart ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 132 bin 361 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 9 bin 904 sürücüye cezai işlem yapıldı. Mart ayında meydana gelen 628 trafik kazasında ise 5 kişi hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı Mart ayı içerisinde toplam 132 bin 361 araç kontrol edilmiş, 9 bin 904 araca işlem yapılmıştır. Alınan önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2024 Mart ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 259 maddi hasarlı, 364 yaralamalı ve 5 ölümlü olmak üzere toplam 628 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 524 vatandaşımız yaralanmış, 5 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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