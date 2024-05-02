Aydın'da traktör sürücülerine ROPS ve reflektör eğitimi verildi - Son Dakika
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Aydın'da traktör sürücülerine ROPS ve reflektör eğitimi verildi

Aydın\'da traktör sürücülerine ROPS ve reflektör eğitimi verildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından traktör sürücülerine ROPS sistemi ve reflektör konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerde traktörlerin devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan ROPS sistemi, traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba ve tarım aletlerinin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Sürücüler, ekiplere teşekkür etti.

02.05.2024 11:22
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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından traktör sürücülerine ROPS sistemi ve reflektör konularında bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, traktör sürücülerine yönelik 'ROPS -Reflektör' eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimler kapsamında jandarma ekipleri, Germencik ilçesi Balatçık, Dağyeni, Uzumkum, Selatin, Turanlar Mahallesi'nde seyir halinde olan ve köy kahvehanelerinde traktör sürücülerine trafik ve iş kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi, traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba ve tarım aletlerinin güvenli kullanımında dikkat edilmesi gereken konularında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri kendilerine yöneltilen soruları da yanıtlarken, sürücüler de bilgilendirme çalışmaları için ekiplere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da traktör sürücülerine ROPS ve reflektör eğitimi verildi - Son Dakika

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