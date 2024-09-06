Aydın\'da Uyuşturucu Satışı Üzerine Operasyon

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Aydın'ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kişiye uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesi'nde Y.B. isimli şüphelinin 3 kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan Y.B. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN