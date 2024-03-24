Aydın\'da yapılan operasyonda 6 şüpheli uyuşturucu maddeyle yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ve Söke ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bazılarının üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette; Söke ilçesinde yol kontrol noktasında uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramalarda M.Ş.T., A.E. ve H.D. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, kenevir tohumu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gerçekleştirilen faaliyetler esnasında gözaltına alınan M.Ş.T., A.E., H.D., İ.Ç., N.D. ve Ç.Ö. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN