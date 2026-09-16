Aydın'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

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Aydın\'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
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Aydın merkezli Didim, Kuşadası ve Söke ilçelerinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüphelinin banka hesaplarında 623 milyon 588 bin TL işlem hacmi tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın merkezli 3 ilçede yasadışı bahis operasyonunda, 623 milyon TL işlem hacmi tespit edilirken yakalanan 9 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı bahis suçunu işleyen 9 şüphelinin banka hesaplarında yapılan incelemede 623 milyon 588 bin TL işlem hacmine sahip oldukları tespit edildi. 11 Ağustos 2026 tarihinde Aydın merkezli Didim, Kuşadası ve Söke ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 8 adet cep telefonu, 10 adet SIM kart, 10 adet hard disk, 3 adet USB bellek, 1 adet hafıza kartı, 1 adet tablet ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Tutuklama3. SayfaKuşadasıAydınBankaDidimSökeSuçSon Dakika

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