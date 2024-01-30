Aydın\'ın Germencik ilçesinde zeytin hırsızı yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde başkasına ait bir bahçeden 10 kilogram zeytin çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömerbeyli Mahallesi'nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik icra edilen devriye esnasında, bir şahsa ait zeytin bahçesinde Ö.K. isimli şüpheli şahıs yaklaşık 10 kilogram zeytin ile birlikte suçüstü yakalandı. Tarımsal ürünler bahçe sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN