Aydın'da Zirai Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Aydın'da Zirai Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın\'da Zirai Yangın Kontrol Altına Alındı
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Koçarlı'da zirai alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Aydın Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere karadan, hava araçları da yangını söndürmek için havadan müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Koçarlı, Aydın, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Zirai Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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