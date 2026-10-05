Aydın Didim açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişiyi Sahil Güvenlik botu kurtardı

Aydın Didim açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişiyi Sahil Güvenlik botu kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Didim açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içindeki 3 kişinin yardım talebinde bulunduğu tekne için Sahil Güvenlik Botu KB-51 sevk edildi. Yürütülen kurtarma çalışmasıyla tekne, içindeki 3 kişiyle birlikte Didim Marina'ya ulaştırıldı.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası ile sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında içerisinde 3 şahıs bulunan özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Botu (KB-51) sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu özel tekne, içerisindeki 3 şahıs ile birlikte Didim Marina'ya intikal ettirildi.
Kaynak: İHA
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