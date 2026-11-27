Aydın Efeler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Efeler ilçesinde yaptığı kontrollerde 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde 7 bin 216 sentetik ecza, 175 gram skunk, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 900 TL ele geçirildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 bin 216 adet sentetik ecza, 175 gram skunk ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 900 TL ele geçirildi; 2 şüpheli yakalandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Efeler ilçesinde yaptığı kontrollerde C.E. ve D.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 7 bin 216 adet sentetik ecza, 175 gram skunk, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 81 bin 900 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan C.E. ve D.A. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.
Kaynak: İHA
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