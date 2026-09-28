Aydın Efeler'de inşaat bekçisi iddiaya göre soğukta odun yaktığı kulübede ölü bulundu - Son Dakika
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Aydın Efeler'de inşaat bekçisi iddiaya göre soğukta odun yaktığı kulübede ölü bulundu

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Aydın Efeler\'de inşaat bekçisi iddiaya göre soğukta odun yaktığı kulübede ölü bulundu
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Aydın Efeler'de inşaatın bekçiliğini yapan kişi, iddiaya göre ısınmak için odun yaktığı kulübede ölü bulundu. Sabah işe gelen arkadaşlarının hareketsiz bulduğu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi; kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek, soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir inşaatın bekçiliğini yapan şahıs kulübede ölü olarak bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2423 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden bir alışveriş merkezi inşaatının bekçiliğini yapan Abdulkerim Taş, iddiaya göre havanın soğuması üzerine ısınmak amacıyla kulübesinde odun yaktı. Sabah saatlerinde işe gelen arkadaşları, Taş'ı kulübede hareketsiz halde buldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaGüncelOtopsiİnşaatEfelerAydınOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de inşaat bekçisi iddiaya göre soğukta odun yaktığı kulübede ölü bulundu - Son Dakika
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