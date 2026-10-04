Aydın Efeler'de silahla tehditten 7 yıl 4 ay cezası kesinleşen hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de silahla tehditten 7 yıl 4 ay cezası kesinleşen hükümlü yakalandı

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Aydın Efeler\'de silahla tehditten 7 yıl 4 ay cezası kesinleşen hükümlü yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma, 'silahla tehdit' suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderilen hükümlü, aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 'silahla tehdit' suçundan hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde gerçekleştirilen çalışma sırasında, 'Silahla Tehdit' suçundan aranan M.A. isimli hükümlünün bulunduğu tespit edildi. Hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
JandarmaGüvenlik3. SayfaEfelerGüncelAydınSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de silahla tehditten 7 yıl 4 ay cezası kesinleşen hükümlü yakalandı - Son Dakika
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