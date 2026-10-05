Aydın Germencik'te babasını bıçakla öldüren gencin cezaevi izninde olduğu öğrenildi - Son Dakika
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Aydın Germencik'te babasını bıçakla öldüren gencin cezaevi izninde olduğu öğrenildi

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Aydın Germencik'te 25 yaşındaki genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Baba kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanesinde kurtarılamadı; gencin cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 25 yaşındaki H.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı 51 yaşındaki babası Mehmet Kuru'yu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Germencik ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kuru ile oğlu H.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., babası Mehmet Kuru'ya bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçak darbesi alan Mehmet Kuru ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kuru'yu Germencik Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen Kuru hayatını kaybetti.

Olayın ardından H.K.'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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