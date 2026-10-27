Aydın Germencik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın Germencik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Aydın Germencik\'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 137 gram metamfetamin, 1,92 gram esrar, 2 tabanca ve 235 bin 540 TL ele geçirildi. Narkotik ekiplerince yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 137 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Uyuşturucu Madde Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik olarak Germencik ilçesinde yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 1 kilo 137 gram metamfetamin, 1,92 gram esrar, 2 adet tabanca, 1 adet hassas terazi ve ölçü kabı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 235 bin 540 TL ve 100 Amerikan Doları ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti (TCK 188) suçundan işlem yapılan İ.Ç. ve G.K. isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
GermencikNarkotik3. SayfaGüncelAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Germencik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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