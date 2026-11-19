Aydın'ın Karacasu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 9 obje ile 1 adet el dedektörü ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Nazilli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve faillerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından Karacasu ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda G.K. isimli şahıs yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 9 adet obje ile 1 adet el dedektörü ele geçirildi. Ele geçirilen objelere el konulurken, yakalanan G.K. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.