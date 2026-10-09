Aydın Nazilli'de aramada uyuşturucu ve 12 bin TL bulundu, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de aramada uyuşturucu ve 12 bin TL bulundu, şüpheli gözaltına alındı

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Aydın Nazilli\'de aramada uyuşturucu ve 12 bin TL bulundu, şüpheli gözaltına alındı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile 50 kilitli poşet, uyuşturucu öğütme aparatı ve 12 bin TL nakit ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin dijital materyalleri incelemeye alındı, adli işlemler sürüyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin dijital materyallerine el konuldu.

Aydın'da uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve üretimine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Y.C.Ç. (25) isimli şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirdi. Aramada, 10 fişek halinde 55 gram ve 6 parça halinde 498 gram esrar, 2 fişek halinde 16 gram metamfetamin, 2 gram kokain ele geçirildi. Aramada ayrıca 7 parça halinde toplam bin 100 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ile 320 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu bulundu. Ekipler, uyuşturucu maddelerin yanı sıra 50 kilitli poşet, uyuşturucu öğütme aparatı, 2 makas, biberondan yapılmış uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin TL nakit paraya da el koydu. Gözaltına alınan şüphelinin dijital materyalleri incelemeye alınırken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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