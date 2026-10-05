Aydın Söke\'de jandarma, 10 yıl hapis cezalı hükümlüyü yakalayıp cezaevine teslim etti

Aydın Söke'de jandarma, 10 yıl hapis cezalı hükümlüyü yakalayıp cezaevine teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Söke ilçesinde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, 01 Ekim 2026'da jandarma ekiplerince yakalandı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 01 Ekim 2026 tarihinde Söke ilçesi mülki sınırları içerisinde, Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. Ş. (43) isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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