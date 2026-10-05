Aydın Valisi asayiş rakamlarını açıkladı, bir ayda bin 78 aranan şahıs yakalandı

Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde son bir ayda çeşitli suçlardan aranan bin 78 kişi yakalanırken, Aydın Valisi Dr. Osman Varol vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, düzenlediği basın toplantısında Aydın'ın Eylül ayı asayiş ve güvenlik uygulamaları rakamlarını açıkladı. Aydın'ın 'Z Raporu'nu açıklayan Vali Varol, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm kurumların koordineli çalışmasıyla uygulamaların aralıksız süreceğini vurguladı. Kolluk kuvvetlerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirten Varol, Eylül ayında kent genelinde bin 778 uygulama gerçekleştirildiğini söyledi.

Vali Varol, kent genelinde 5 Eylül - 5 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmalarında 116 bin 418 şahsın sorgulandığını, bin 78 aranan şahsın yakalandığını açıkladı. Ayrıca denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve kaçak ürün ele geçirildi. Kent genelinde farklı başlıklarda toplam bin 778 uygulama gerçekleştirilirken, umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde 84 kıraathane, 51 içkili restoran, 65 kafe ve 78 tekel bayii olmak üzere toplam 278 işletme kontrol edildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalarda 116 bin 418 şahıs sorgulandı. Yapılan kontrollerde 294'ü hapis cezası, 784'ü ifade nedeniyle aranan olmak üzere toplam bin 78 aranan şahıs yakalandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda da 2 kilo 585 gram metamfetamin, 5 kilo 806 gram esrar, 3 kilo 786 gram kokain, 3 kilo 786 gram bonzai ve 615 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca 115 kök kenevir, 13 bin 337 adet sentetik ecza hapı, 6 adet ecstasy ve 15 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğünce il geneli 465 olay meydana gelirken, olayların yüzde 99'u aydınlatıldı. 487 şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti'nden işlem yapıldı ve gözaltına alınan 248 şahıstan, 4'ü Adli Kontrol Şartı ile serbest kaldı, 27'si tutuklandı.

Asayiş olaylarının yüzde 95'i aydınlatıldı

Aydın genelinde bir aylık dönemde 4 bin 914 asayiş olayı meydana gelirken, bunların 4 bin 681'i aydınlatıldı. Böylece genel aydınlatma oranı yüzde 95,3 olarak kayıtlara geçti. Kişilere karşı işlenen suçlarda meydana gelen bin 242 olayın bin 210'u aydınlatılırken, olaylara karıştığı belirlenen bin 652 şüpheli yakalandı. Malvarlığına karşı işlenen 350 olayın ise 255'i aydınlatıldı ve 127 şüpheli yakalandı.

296 bin araç kontrol edildi

Trafik yönünden gerçekleştirilen denetimlerde ise 33 bin 862'si motosiklet olmak üzere toplam 296 bin 2 araç kontrol edildi. Denetimlerde 35 bin 192 sürücü hakkında işlem yapılırken, bin 600 araç trafikten men edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından ise Aydın'ın deniz yetki alanlarında bin 255 saat seyir gerçekleştirildi, 135 tekne ve 3 bin 239 şahıs kontrol edildi. Arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 7 Mobil Göç Noktası ile gerçekleştirilen uygulamalarda 755 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Kolluk birimlerince yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen toplam 228 düzensiz göçmenden 59'unun sınır dışı edildiği bildirildi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen 13 operasyonda 12 şüpheli tutuklandı, 2 araca el konuldu.

Sanal devriyeler göz açtırmıyor

Siber Şube Müdürlüğü ekiplerince 242 olayla ilgili çalışma yürütülürken, sanal devriye faaliyetleri kapsamında suç unsuru içeren sosyal medya hesapları ve şahıslar hakkında 303 araştırma raporu hazırlandı. Dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, çevrimiçi çocuk istismarı ve siber güvenlik konularında düzenlenen bilgilendirme faaliyetleriyle 15 bin 851 öğrenci, öğretmen ve vatandaşa ulaşıldı. Yasadışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 850 internet sitesinin erişiminin engellenmesi için BTK'ya bildirimde bulunuldu.

43 bin litre etiketsiz zeytinyağı ele geçirildi

Öte yandan taklit ve standartlara uygun olmayan ürünlerle mücadele kapsamında 57 depo ve iş yerine operasyon düzenlenirken, 57 kişiye idari işlem uygulandı ve toplam 11 milyon 384 bin 914 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde 43 bin 20 litre etiketsiz zeytinyağı, 3 bin 654 kilogram zeytin, 3 bin 580 kilo nar ekşisi, 26 bin 859 kuru incir ve 2 bin 620 kilogram sahte bal ele geçirildi.