Aydın'da Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Aydın'da Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu

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Aydın'da 1974'te Milli Piyango'dan 4 milyon liralık büyük ikramiye kazanan 79 yaşındaki Fikret Otar, iddiaya göre maddi sıkıntıların ardından evinde pompalı tüfekle ölü bulundu. İlk incelemelere göre silahla kendini vurduğu değerlendirilen Otar'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Aydın'da 1974 yılında Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanarak dönemin kentteki sayılı zenginleri arasına giren 79 yaşındaki Fikret Otar, yaşadığı maddi sıkıntıların ardından evinde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Tepecik Mahallesi Krizantem Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Evden gelen silah sesini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Fikret Otar'ı (79) pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. Yapılan kontrolde Otar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Otar'ın olay sırasında evde bulunan eşinin işitme engelli olduğu için silah sesini duymadığı öğrenildi. Yapılan ilk incelemelere göre silahla kendini vurduğu değerlendirilen Otar'ın cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından hastane morguna kaldırıldı.

27 yaşında milyoner olmuştu

Fikret Otar'ın 1974 yılında 27 yaşındayken Milli Piyango'dan 4 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanarak bir anda dönemin zenginleri arasına girdiği öğrenildi. Kazandığı parayla uzun yıllar varlıklı bir hayat süren Otar'ın servetinin yıllar içerisinde eridiği ve iddiaya göre yaşamının son döneminde maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. Otar'ın olaydan bir gün önce kahvehanede sohbet ettiği arkadaşlarına, "Evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum satıyor. Beni bir daha görmeyebilirsiniz" dediği de öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'da Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanan Fikret Otar evinde ölü bulundu - Son Dakika
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