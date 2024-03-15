Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekipleri vatandaşları 'Dolandırıcılık' konusunda bilgilendirdi, öğrencilere uyuşturucu ile mücadele konularında eğitim verdi. Ayrıca ekipler, ilçe sakinlerine Uyuşturucuyla Mücadele uygulaması olan 'UYUMA' projesini tanıttı.
Aydıntepe İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, ilçe merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşlara UYUMA uygulamasıyla alakalı broşür dağıtılarak, bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. Emniyet Genel Müdürlüğünün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan ücretsiz bir şekilde indirilen UYUMA projesi Aydıntepeli vatandaşlara tanıtıldı, uygulamanın ne şekilde kullanılacağı anlatıldı. Uygulamayı indiremeyen vatandaşlara yardımcı olan ekipler, merak edilen soruları da yanıtladılar. Verilen bilgilerden dolayı ekiplere teşekkür eden ilçe sakinleri, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dilediler.
Öte yandan ekiplerce Aydıntepe Meslek Yüksekokulu Kız Öğrenci Yurdunda uyuşturucu ile mücadele konusunda seminer verilerek, öğrencilere de UYUMA projesinin tanıtımı yapıldı. - BAYBURT
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydıntepe'de Dolandırıcılık ve Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimleri Verildi - Son Dakika
Batman'da yapılan bir operasyonda, bir tankerde yapılan aramada 21 ton 528 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan diğer eş zamanlı operasyonlarda ise kaçak akaryakıtın yanı sıra gümrük kaçağı sigara, nargile tütünü, cep telefonu ve şarj başlığı da ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanan 2 arkadaş, hakim karşısına çıktı. Sanıklardan biri, evinde sakladığı uyuşturucu maddenin yerini tarif ederek itiraf etti. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İstanbul Küçükçekmece'de maskeli silahlı 2 soyguncu, kuyumcu dükkanına girerek kuyumcu sahibini etkisiz hale getirdi ve 250 bin TL değerinde altınla kaçtı. Polis tarafından yakalanan 2 soyguncu kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afganistan'ın bazı bölgelerinde son 3 haftada etkili olan dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı ve şiddetli yağmur nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca binlerce ev yıkıldı ve büyükbaş hayvanlar telef oldu. Ulusal Afet Kurumu ve uluslararası kuruluşlar tarafından 22 bin 400 aileye yardım sağlandı.
Çorum'da bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Olay, Çorum Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın araçtan indi. Erkek ise araçtan inerek önce darp etti, ardından silahla ağır yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, erkek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.
Ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, İstanbul'a götürülerek sucuk yapılacak ve Düzce'de piyasaya sürülecekti. Ancak jandarma ekipleri tarafından Sakarya otoyolunda yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri, etlerin sucuk yapılacağını itiraf etti. Yakalanan etler imha edildi ve şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Çanakkale Eceabat açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. 2'si bebek 8 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD, Jandarma ve AKUT ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen ortak operasyonda, bir vatandaştan hileyle aldıkları 9 milyon liralık arsayı başkasına satmak isteyen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda, dolandırıcılardan birinin kısa süre önce ayağını kırdığı koltuk değneğiyle tapuya geldiği ortaya çıktı.
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 2'si bebek 8 kişi hayatını kaybederken 4 kişide sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor.
Ankara'da çok sayıda suçtan aranan ve hakkında 100 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polisin eve düzenlediği operasyonda yatak odasındaki dolaba saklandı. Polis tarafından dolaptan çıkarılıp gözaltına alınan zanlının ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucunda, İzmir ve Ankara illerinde; Hırsızlık başta olmak üzere bir çok suçtan toplam 100 yıl 7 ay 15 hün hapis cezası ile aranan, aynı zamanda cezaevi firarisi olan V.K. isimli şahsın Keçiören ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, V.K. saklandığı evin yatak odasında bulunan gardırobun üzerinde yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelinin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Afyonkarahisar'da polis ekipleri, vergi usul kanununa muhalefetten 5 yıl hapis cezası ile aranan B.A. isimli şahsı yakaladı. Şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İstanbul Küçükçekmece'de bir kuyumcuya silah tehdidiyle giren yüzü maskeli 2 şüpheli, 9 bileziği çaldıktan sonra kaçtı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti ve gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca ve 5 bin 495 lira ele geçirildi. Şüphelilerin daha önce de suç kayıtları olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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