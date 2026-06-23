Ayı Saldırısında Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Ayı Saldırısında Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

23.06.2026 19:50
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Gümüşhane'de mantar toplamaya giden kadın ayı saldırısında yaralandı, tedavi altına alındı.

Gümüşhane'de arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya giden kadın, ayı saldırısında kolundan yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Yuvalı köyünde yaşayan N.A. (45), arkadaşıyla birlikte mantar toplamak için Gözeler mevkiine gitti. Bu sırada karşısına çıkan ayının saldırısına uğrayan Akyıldız, kolundan yaralandı. Yanındaki arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayı Saldırısında Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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