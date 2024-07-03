Aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya'da aynı yönde seyir halinde olan 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Konya Ankara Kara yolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

03.07.2024 19:55
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Aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KONYA - Konya'da aynı yönde seyir halinde olan 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya Ankara Kara yolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü öğrenilemeyen plakalı Fiat marka otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 42 AOD 226 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ali K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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