Ayvacık'ta Yangın
Çanakkale Ayvacık'ta otluk alanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Ayvacık ilçesi Dibekli köyü mevkiinde saat 12.00 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Kaynak: İHA
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