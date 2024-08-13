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Ayvacık'taki orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2.5 hektar orman, 1 hektar ziraat arazisi zarar gördü.

Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarında ziraat ve ormanlık alanda saat 16.40 sıralarında yangın başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine ekipler 16.48'de yangına ilk müdahaleyi yaptı. Yangına havadan 4 uçak, 4 helikopter karadan ise 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz-su ikmal aracı, 3 dozer, 3 treyler ve 104 personelle müdahale edildi.

Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangında 2.5 hektar orman, 1 hektar ziraat arazisi zarar gördü.