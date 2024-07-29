3.Sayfa

Ayvacık'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangını ekipler kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Süleymanköy köyü yakınlarında saat 17.08 sıralarında ormanlık alanda yangın başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler ilk müdahaleyi 17.13'te yaptı. Yangına havadan 6 uçak, 3 helikopter, karadan ise 3 ilk müdahale aracı, 24 arazöz ve su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler, 3 belediye itfaiyesi, 15 teknik personel ve toplam 180 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.