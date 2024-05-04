Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 21 düzensiz göçmen Ayvalık'ta kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 21 düzensiz göçmen Ayvalık'ta kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 21 düzensiz göçmen Ayvalık\'ta kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen bir can salı içerisindeki 7'si çocuk toplam 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi Yetkililerine teslim edildi.

04.05.2024 00:21
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 7'si çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak İl Göç İdaresi Yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 21 düzensiz göçmen Ayvalık'ta kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 21 düzensiz göçmen Ayvalık'ta kurtarıldı - Son Dakika
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