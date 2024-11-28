Ayvalık'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 11 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda 11 düzensiz göçmen ve göçmenlere para karşılığında yardım eden 1 insan kaçakçısını yakaladı. Düzensiz göçmenler haklarından yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi. Yakalanan insan kaçakçısı ise jandarma tarafından gözaltına alındı. - BALIKESİR