Ayvalık'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Ayvalık'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Jandarma, Ayvalık'ta 11 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısını yakaladı.

28.11.2024 21:23
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 11 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda 11 düzensiz göçmen ve göçmenlere para karşılığında yardım eden 1 insan kaçakçısını yakaladı. Düzensiz göçmenler haklarından yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi. Yakalanan insan kaçakçısı ise jandarma tarafından gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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