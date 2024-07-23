Ayvalık'ta düzensiz göçmen operasyonu: 7 göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ayvalık'ta düzensiz göçmen operasyonu: 7 göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Ayvalık\'ta düzensiz göçmen operasyonu: 7 göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 7 düzensiz göçmen ve bu göçmenlere para karşılığı organizatörlük yapan 2 kişi yakalandı. Operasyonda, deniz motoru, lastik bot, pompa, benzin ve can yeleği gibi malzemeler de ele geçirildi. Göçmenlerin bulunduğu araç yediemin otoparkına çekilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

23.07.2024 08:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 7 düzensiz göçmen ve bu göçmenlere para karşılığı organizatörlük yapan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler takibe aldıkları bir araçta yaptıkları operasyonda 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Araç içerisinde yapılan aramada; 1 deniz motoru,1 lastik bot, 4 adet pompa, 1 galon benzin, 3 Adet lastik şambrel ve 1 adet can yeleği de ele geçirildi.

Göçmenlerin içinde bulunduğu panelvan araç yediemin otoparkına çekilirken, olayla ilgili 2 organizatör de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Göçmen, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta düzensiz göçmen operasyonu: 7 göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:37 Lüks otelde akılalmaz olay Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü Lüks otelde akılalmaz olay! Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü
07:48 Bahçeli’den sürpriz basın toplantısı Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı! Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu
05:05 Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi
19:48 Çektikleri “Halay“ yanlarına kalmadı Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı Çektikleri "Halay" yanlarına kalmadı! Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı
19:00 Haber sunucusu “Ayaklanmaya sebep olmayın“ dedi, RTÜK Başkanı Şahin fena patladı Haber sunucusu "Ayaklanmaya sebep olmayın" dedi, RTÜK Başkanı Şahin fena patladı
08:58 Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü’nü cenazede yalnız bırakmadı Gözler Ebru Şahin’i aradı Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü'nü cenazede yalnız bırakmadı! Gözler Ebru Şahin'i aradı
08:24 Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı
07:43 Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir’den destek: Birbirleriyle mutlular Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir'den destek: Birbirleriyle mutlular
23:25 Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede “ötanazi“ kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede "ötanazi" kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 09:16:32. #1.13#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta düzensiz göçmen operasyonu: 7 göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement