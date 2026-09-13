Ayvalık'ta kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girdi, sürücü sıyrıklarla kurtuldu - Son Dakika
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Ayvalık'ta kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girdi, sürücü sıyrıklarla kurtuldu

Ayvalık\'ta kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girdi, sürücü sıyrıklarla kurtuldu
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Şefa Çamlık Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Kazada sürücü hafif sıyrıklarla kurtulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Kazada sürücü, hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, Şefa Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücünün kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattığı belirlendi.

Otomobilin bulunduğu konum ve kazanın görüntüsü ilk anda endişeye neden olurken, olayda ciddi bir yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Balıkesir, 3. Sayfa, İnceleme, Ayvalık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girdi, sürücü sıyrıklarla kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girdi, sürücü sıyrıklarla kurtuldu - Son Dakika
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