Ayvalık'ta lastik bottaki 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta lastik bottaki 42 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık\'ta lastik bottaki 42 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen lastik bottaki 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

16.04.2024 09:05
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen lastik bottaki 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Durdurulan botta 25'i çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botlarına alınan düzensiz göçmenler daha sonra karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta lastik bottaki 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta lastik bottaki 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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