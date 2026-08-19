Ayvalık'ta Otomobil Kazası: Sürücü Bayıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Otomobil Kazası: Sürücü Bayıldı

Ayvalık\'ta Otomobil Kazası: Sürücü Bayıldı
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Ayvalık'ta baygınlık geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 4 araca çarptı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sürücüsünün direksiyon başında baygınlık geçirdiği belirtilen otomobil, yol kenarında bulunan üç araca çarptıktan sonra Çamlık Kavşağı'ndaki Atatürk büstüne çarparak durabildi.

Ayvalık'ta saat 20.57'de gelen trafik kazası ihbarı üzerine, Ayvalık Çamlık Kavşağı'na ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, U.C. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün baygınlık geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol kenarında bulunan 34 FEJ, 34 SRT ve 34 KLL plakalı araçlara çarptıktan sonra kavşak ortasında bulunan Atatürk büstüne çarparak durabildi.

Kazada sürücü U.C. ile araçta bulunan eşi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek gerekli müdahaleleri yapıldı.

Kaza nedeniyle araçlarda ve büstün bulunduğu alanda maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından araç ve çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından çalışmalar tamamlandı.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Trafik Kazaları, Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Ayvalık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta Otomobil Kazası: Sürücü Bayıldı - Son Dakika

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