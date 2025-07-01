Azerbaycan'da Rus Çeteleri Çökertildi

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen operasyonlar sonucu, Rus uyruklu şahıslardan oluşan iki organize suç çetesi çökertildi.

Azerbaycan'da Rus çetelere yönelik operasyon düzenlendi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığına bağlı ekipler tarafından başkent Bakü'de gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan uyuşturucu nakliyatı, internet üzerinden kaçakçılık ve siber dolandırıcılık suçlarından şüphelenilen iki organize suç örgütü çökertildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan örgüt üyelerinin Rusya vatandaşı oldukları öğrenildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, şüphelilerin kelepçelenerek polis araçlarına bindirildiği anlar yer aldı. - BAKÜ