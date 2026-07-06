Aziz İhsan Aktaş'ın erkek kardeşinin avukatı: "Kimse, aile bağları gerekçe gösterilerek suçlanamaz, örgüt üyesi sıfatıyla gösterilemez" - Son Dakika
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Aziz İhsan Aktaş'ın erkek kardeşinin avukatı: "Kimse, aile bağları gerekçe gösterilerek suçlanamaz, örgüt üyesi sıfatıyla gösterilemez"

06.07.2026 19:22
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Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik davada, Aktaş'ın erkek kardeşi Doğan Aktaş'ın avukatı, aile bağları nedeniyle suçlanamayacağını savundu. Duruşmada diğer sanıkların savunmaları da alındı.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davada, Aktaş'ın erkek kardeşi savunma yaptı. Doğan Aktaş'ın avukatı, "Kimse, aile bağları gerekçe gösterilerek suçlanamaz, örgüt üyesi sıfatıyla gösterilemez. Sanığın delilleri gizleme, silme gibi bir durumu söz konusu değildir" dedi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek, ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 7'si tutuklu 200 sanığın 14 Mayıs günü cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü tutuksuz sanık Çağdaş Ateşçi, "Savcılık benim 2 suç yönünden beraatımı, 1 suç yönünden ise cezalandırılmamı talep etmiş. İddia makamının benim yönümden 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçundan cezalandırılmamı istemesini kabul etmem mümkün değildir. Yapılan ihalelerde kanuna aykırı husus yoktur. 15 aydır herhangi bir ihale yapılmamıştı. 13 ayda ise 2 ihale yapıldı. Ben suç işlesem, bunu kabul ederim. Ancak ben birinin hatalı işlemi yüzünden tutuklandım, sonrasında ise serbest bırakıldım. Ben bir memur, devlet personeliyim. Bir suç işlemem mümkün değildir. Mahkemeden beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kimse, aile bağları gerekçe gösterilerek suçlanamaz"

Duruşmada Aziz İhsan Aktaş'ın erkek kardeşi tutuksuz sanık Doğan Aktaş'ın avukatı Melek Kara da mütalaaya karşı savunma yaptı. Kara, müvekkilinin aile bağlarından dolayı suçlandığını ileri sürerek, "Kimse, aile bağları gerekçe gösterilerek suçlanamaz, örgüt üyesi sıfatıyla gösterilemez. İddia makamının mütalaasına katılmıyoruz. Sanığın delilleri gizleme, silme gibi bir durumu söz konusu değildir. Dosyada tüm deliller toplanmıştır. Şirket hem akaryakıt, hem inşaat alanında büyük ölçekli ticari faaliyet göstermektedir. Bu denli köklü bir şirketin paravan şirket olması mümkün değildir. İddia makamı tarafından müvekkilin üzerine yüklenen 'mal varlığı değerlerini aklama' suçunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"Bir suç geliri elde edildiği iddiası kabul edilemez"

Avukat Kara, iddianamede yer alan MASAK raporunu kabul etmediklerini de belirterek, "MASAK raporunda ihale bedelleri ve hakkediş bedelleri arasındaki fark izaha muhtaç olarak vurgulanmış. Bu miktarlar birer hizmettir, çeşitli belediye faaliyetidir. Giderler arasında yer alan yakıt, Doğan Aktaş'ın akaryakıt şirketinden alınmıştır. Bu firmalar denetlenmiştir. Burada bir suç geliri elde edildiği iddiası kabul edilemez. Müvekkil ihaleye fesat karıştırmamıştır. Doğan Aktaş'ın tüm suçlar yönünden beraatını talep ediyoruz" dedi.

Duruşma, diğer sanıkların mütalaaya karşı savunmaları alınmak üzere yarına ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, İhsan Aktaş, Politika, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aziz İhsan Aktaş'ın erkek kardeşinin avukatı: 'Kimse, aile bağları gerekçe gösterilerek suçlanamaz, örgüt üyesi sıfatıyla gösterilemez' - Son Dakika

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