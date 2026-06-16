B-52 Uçağı Düşüşü: 8 Mürettebat Hayatını Kaybetti

ABD'nin California eyaletindeki Edwards Hava Üssü'nden kalktıktan kısa süre sonra düşen B-52 bombardıman uçağında 8 mürettebatın öldüğünün değerlendirildiği bildirilirken, kaza sonrasında kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 bombardıman uçağının ülkenin California eyaletindeki Edwards Hava Üssü'nden kalktıktan kısa süre sonra düşmesinin yankıları sürüyor. ABD basınının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlere göre; uçakta 8 mürettebatın hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği bildirildi. Yetkililerin "İlk bulgular, kazada hayatta kalma ihtimalinin olmadığını gösterdi" dediği aktarıldı. Öte yandan kaza sonrasında kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Amatör kameralar tarafından kaydedilen o anlarda uçağın düştüğü bölgeden alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği görüldü.

ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı kalkıştan kısa süre sonra düşmüştü

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 bombardıman uçağı, ABD'nin California eyaletindeki Edwards Hava Üssü'nden kalktıktan kısa süre sonra henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle düşmüştü. Edwards Hava Üssü tarafından yapılan açıklamada, "Acil durum ekipleri olay yerine hemen müdahale etti ve durum halen devam ediyor" ifadeleri kullanılmıştı. - CALİFORNİA